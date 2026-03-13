Impulsan ciclo itinerante de las Artes Visuales

Con la intención de descentralizar el Arte Contemporáneo y generar espacios de encuentro cultural en el sur del país, el colectivo de artistas Miradas Divergentes anunció la realización de la segunda edición de “El Otrx Sur, Ciclo Itinerante de las Artes Visuales Contemporáneas: Identidades”, un proyecto que recorrerá Chiapas, Tabasco y Veracruz durante el mes de marzo.

Esta iniciativa busca consolidar un movimiento artístico regional que reconozca la pluralidad de voces creativas en el sureste mexicano, poniendo especial énfasis en la producción de mujeres y disidencias.

La edición de este año se inspira en la simbología de la flor de Sospó o Xiloxóchitl, un elemento que representa identidad, resistencia y diversidad cultural.

El recorrido iniciará en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 13 al 15 de marzo, con la inauguración de la exposición “Llena eres de sueños” en el Centro Cultural de Chiapas “Jaime Sabines”.

La muestra reúne el trabajo de 28 fotógrafas y Videocast del sur de México, quienes abordan distintas perspectivas sobre identidad, territorio y memoria.

Posteriormente, el ciclo se trasladará a Villahermosa, Tabasco y concluirá en Xalapa, Veracruz.

El Otrx Sur busca fomentar el acercamiento del público a las Artes Visuales Contemporáneas mediante una agenda de actividades abiertas que incluye conferencias, conversatorios y talleres gratuitos de pintura, grabado, cianotipia, fanzine y cine documental.