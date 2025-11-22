Impulsan concienciación sobre la diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el CECyT 01 San Fernando llevó a cabo una plática informativa dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo, con el propósito de promover la conciencia sobre esta enfermedad, difundir información sobre su impacto en la salud y fomentar medidas preventivas que contribuyan al bienestar de la comunidad educativa.

Al respecto, José Luis Gutiérrez Méndez, encargado del CECyT 01 San Fernando, destacó la importancia de impulsar actividades que brinden a la población estudiantil herramientas para identificar factores de riesgo, reconocer síntomas y priorizar el diagnóstico oportuno.

Resaltó que estas actividades permiten fortalecer la formación integral de las y los estudiantes, ya que promueven una cultura de autocuidado que incide directamente en su calidad de vida y en la toma de decisiones responsables respecto a su salud.

Agradeció a las y los docentes, así como al personal de apoyo por sumarse a esta iniciativa que busca sensibilizar a la comunidad sobre la prevención de enfermedades crónicas, y por contribuir al desarrollo de entornos escolares saludables.

Asimismo, reconoció el liderazgo de Luis Guadalupe Morales Ángeles, director general del Cecytech, por promover acciones de salud preventiva dentro de los planteles y por fortalecer programas orientados al bienestar integral de la juventud chiapaneca.