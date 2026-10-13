Impulsan congresos a estudiantes de ingeniería

Para los estudiantes recién egresados de Ingeniería, obtener un trabajo no es tarea sencilla, uno de los principales obstáculos es la experiencia laboral que solicitan las empresas, un requisito que muchas veces no pueden cubrir, así lo expuso Francisco Javier Ruiz Cruz, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros Industriales.

Ante esto, advirtió a los alumnos sobre la necesidad de contar con un currículum que realmente respalde su preparación y destacó que participar en congresos especializados en la materia ayuda a los estudiantes a construir ese respaldo profesional.

Importancia

“Ayudan sobre todo cuando te dan una validación curricular, algunos documentos son internacionales, como los que damos nos los valida Colombia. Entonces, tener un documento te permite abrir otras puertas, no solo en México, sino en el mundo”, afirmó.

Ruiz Cruz también se refirió al interés de los estudiantes por asistir a este tipo de eventos, pese a que aún no cuentan con experiencia laboral.

Dijo que como asociación, el principal interés es hacerles ver y crear una cultura por la especialización y que haya una riqueza de conocimiento de acuerdo al área que se desempeñan, para que en un futuro no se topen con problemas de acceder a un empleo.

Cuestionó que muchos jóvenes apuesten más por actividades que no aportan nada a su experiencia e invitó a que comiencen a voltear a ver lo que les beneficiará a futuro.

El líder del Instituto de Ingenieros Industriales, compartió que el año pasado reunieron a 360 estudiantes en el congreso de ingeniería y tecnología, y para este año esperan alcanzar los 400 asistentes o más.

“Hay mucho interés. Ahorita los chicos ya empezaron a ver que no solamente se trata de venir y sentarse, sino de venir a conocer algo diferente y tener algo que les genere de manera positiva”, concluyó.