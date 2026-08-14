Impulsan consumo local ante el regreso a clases

Ante el próximo regreso a clases 2026-2027, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Tuxtla implementará una serie de estrategias de colaboración con empresas dedicadas a la papelería, librería, ropa y uniformes, con el objetivo de ofrecer descuentos y promociones que beneficien a la ciudadanía y fomenten el consumo local.

En entrevista, el presidente del organismo, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, informó que en los próximos días se dará a conocer el número de empresas participantes, así como los beneficios específicos para los consumidores. “Ya les estaremos informando del número de empresas que van a estar participando en este regreso a clases 2026-2027 para también darle a conocer a la ciudadanía los descuentos, las promociones y todo los beneficios que van a tener al consumir de manera local”, señaló.

Llamado

El líder empresarial hizo un llamado a la población para priorizar las compras en negocios locales, destacando que esta práctica contribuye directamente al desarrollo económico de la ciudad y del estado. “Creo que el consumo local siempre nos ha ayudado mucho al desarrollo económico de nuestra ciudad y de nuestra entidad”, afirmó y subrayó que el objetivo de la Canaco es impulsar el desarrollo económico de preferencia local.

Durante la entrevista, el presidente de Canaco Tuxtla fue cuestionado sobre el impacto que ha tenido la proliferación de tiendas de productos chinos en el sector papelería, así como el cierre de pequeñas papelerías locales. Al respecto, Blas Gutiérrez reconoció la situación y reiteró la importancia de reforzar el consumo local como una vía para mantener con vida a los negocios tradicionales.

“Sí, creo que muchas papelerías que todavía están con las puertas abiertas, todavía estamos a tiempo de seguir apoyando, de seguir refrendando el compromiso de la ciudadanía al consumo local”, expresó.

El dirigente empresarial precisó que las tiendas de nueva creación que se han establecido recientemente en la ciudad y el estado también son bienvenidas, siempre y cuando operen de manera formal, generen empleo y contribuyan a la derrama económica de la entidad.