Impulsan cooperación institucional

En el municipio de Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo un encuentro de trabajo con la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México, Tatiana Clouthier Carrillo, con el objetivo de reforzar la cooperación entre instituciones en la frontera sur.

En la reunión también participaron la directora general de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Alejandra del Moral Vela; el cónsul de México en Quetzaltenango, Guatemala, Víctor Manuel Jiménez Segovia; así como servidoras y servidores públicos federales y estatales. Durante el diálogo se acordó impulsar programas y proyectos que beneficien a las y los mexicanos que se encuentran en otros países, facilitando procesos administrativos y, sobre todo, el respeto a sus derechos. Asimismo, se analizaron temas relacionados con salud, economía, seguridad social, agroindustria, comercialización, generación de empleos, movilidad, turismo e infraestructura, entre otros.

Desarrollo estratégico

En este marco, el mandatario estatal reconoció el compromiso y la convicción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con el desarrollo estratégico de la región y reafirmó la disposición de mantener una coordinación institucional permanente para impulsar programas y acciones que favorezcan la prosperidad. Subrayó que el establecimiento en Chiapas de los Polos de Desarrollo para el Bienestar representa una oportunidad para atraer nuevas inversiones, lo que se traducirá en mayores posibilidades de crecimiento económico para México y Centroamérica.

Ramírez Aguilar puntualizó que Chiapas se encuentra alineado a la política humanista promovida por la mandataria federal. En ese sentido, explicó que su administración ha puesto en marcha estrategias como el empleo temporal, la creación de la Fiscalía de Migrantes y otros proyectos prioritarios, lo que ha permitido salvaguardar los derechos humanos y brindar una estancia confortable y segura a las personas en condición de movilidad.

Trabajo conjunto

Por su parte, la titular del IMME, Tatiana Clouthier Carrillo, enfatizó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto para ampliar la atención y el bienestar de las y los connacionales en el exterior. Informó sobre la apertura de una ventanilla del Bienestar en Huehuetenango y manifestó el interés de consolidar alianzas en materia de salud, educación, capacitación para el trabajo y seguridad social.

A su vez, la directora ejecutiva de la Amexcid, Alejandra Del Moral Vela, resaltó los programas y proyectos de cooperación impulsados por México, así como el fortalecimiento de los albergues para personas refugiadas en Tapachula y Huixtla. También hizo hincapié en la importancia de la sanidad agropecuaria en los cruces fronterizos y señaló que, mediante el programa Sembrando Vida, en Guatemala se beneficiará a 20 mil personas.

El cónsul de México en Quetzaltenango, Guatemala, Víctor Manuel Jiménez Segovia, detalló que se trabaja en un nuevo modelo de diplomacia consular centrado en una estrategia integral para la atención de la población mexicana en la frontera sur, mediante tres ejes: la justicia histórica y reivindicación social de las ancestras; el bienestar para la población; y el referente a la integración regional.

El director general para Centroamérica y el Caribe de la SRE, Carlos Imanol Belausteguigoitia Reyes, destacó la necesidad de fortalecer el comercio transfronterizo y solicitó el acompañamiento del Gobierno de Chiapas para habilitar nuevos cruces fronterizos de carácter comercial. De igual forma, planteó la posibilidad de establecer acuerdos con Guatemala que permitan articular ambos sistemas y ampliar las oportunidades laborales.

El secretario de Salud estatal, Omar Gómez Cruz, explicó que a través de las cartillas de salud dirigidas a personas en movilidad se fortalece la vigilancia epidemiológica, al tiempo que se brinda atención médica y seguimiento a padecimientos que requieren especial cuidado, como el paludismo. Precisó que este documento permite llevar un registro puntual de la condición de salud de cada persona, de modo que, en caso de trasladarse a otras entidades federativas, se facilite la continuidad de su atención.