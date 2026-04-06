Impulsan coordinación para proteger a familias

Como parte del Operativo de Semana Santa Segura, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó una reunión virtual con representantes de las Fuerzas Armadas, autoridades estatales y municipales de protección civil y salud, así como con alcaldesas y alcaldes, con el objetivo de dar seguimiento y fortalecer las acciones de prevención y auxilio implementadas en las distintas regiones del estado.

En este marco, el mandatario llamó a no bajar la guardia y a sostener la coordinación interinstitucional para salvaguardar la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas, así como de las y los turistas nacionales e internacionales que visitan la entidad. Asimismo, pidió intensificar los esfuerzos para brindar acompañamiento a las personas y propiciar un retorno tranquilo y sin contratiempos hacia sus destinos.

Resultados favorables

Ramírez Aguilar subrayó que el despliegue de recursos humanos, vehículos y tecnología, junto con las estrategias preventivas, ha sido determinante para obtener resultados favorables durante el periodo vacacional. De igual forma, reconoció las muestras de agradecimiento de las y los visitantes ante la atención oportuna brindada tanto en carreteras como en centros turísticos, lo que ha contribuido a una estancia confortable en Chiapas.

“Gracias al esfuerzo conjunto que hemos implementado, podemos decir que en Chiapas recibimos a las y los vacacionistas nacionales y de todo el mundo con la certeza de que las autoridades municipales, estatales y federales trabajamos en unidad para atender y proteger el patrimonio, la integridad y la vida de todas y todos”, expresó.

Resguardo

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, dio a conocer que durante este periodo vacacional se resguardan 80 puntos turísticos en coordinación con dependencias estatales y federales. Precisó que se registra una afluencia de 886 mil visitantes y más de 11 mil vehículos, con incidencias menores y atención oportuna a los reportes. Además, destacó el despliegue de un amplio equipo de respuesta y puntualizó que las acciones se mantienen de forma permanente, con monitoreo, coordinación institucional y supervisión en carreteras y zonas turísticas.

Por su parte, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, señaló que se mantienen activos 216 puntos de atención para las y los vacacionistas en el estado. Añadió que se desarrollan campañas de vacunación, control vectorial y larvario, así como pláticas de saneamiento básico en restaurantes, cloración de agua y promoción de la salud, con una fuerza de tarea de 661 trabajadores distribuidos en 10 jurisdicciones, además de la red hospitalaria en operación.

Pronóstico del tiempo

A su vez, la meteoróloga Viridiana Ismael presentó el pronóstico del tiempo para los próximos días, en seguimiento al periodo vacacional de Semana Santa. Advirtió que se prevén cambios en las condiciones meteorológicas en la entidad, por lo que se mantendrá la vigilancia y se emitirán recomendaciones preventivas ante posibles lluvias, vientos y altas temperaturas en diversas regiones de Chiapas.

En la reunión se enlazaron 114 presidentas y presidentes municipales, 119 representantes de Protección Civil municipal y 16 delegados.