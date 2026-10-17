Impulsan cultura de la legalidad en jóvenes

En el marco de las acciones para fortalecer la cultura de la legalidad y la prevención de la corrupción entre las nuevas generaciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), a través de su titular Ana Laura Romero Basurto, encabezó el arranque del Rally Corrupción Cero, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyT), Plantel 34 ubicado en Real del Bosque.

Romero Basurto participó en esta iniciativa orientada a acercar a estudiantes, docentes y personal educativo a los principios de transparencia, integridad y rendición de cuentas, mediante actividades que promueven la participación y el aprendizaje.

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Durante la jornada, el director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, dio la bienvenida a las autoridades y participantes, destacando la importancia de sumar esfuerzos entre las instituciones para fomentar valores que contribuyan a la formación de una ciudadanía responsable y comprometida con su entorno.

El Rally Corrupción Cero forma parte de una estrategia que impulsa la colaboración entre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las contralorías estatales y las autoridades educativas, con el propósito de desarrollar acciones concretas que involucren a las juventudes como agentes de cambio en la construcción de una sociedad más justa y honesta.

Bajo el principio de menos escritorio y más territorio, el gobierno de la Nueva ERA fortalece su presencia en los espacios educativos, promoviendo la prevención de la corrupción desde una perspectiva cercana a la ciudadanía y fomentando una cultura en la que la honestidad, la responsabilidad y el respeto a la legalidad sean parte de la vida cotidiana.