Impulsan detección gratuita de cáncer de mama

En el marco del Mes Rosa, el Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez ha puesto en marcha una campaña especial de salud enfocada en la detección temprana del cáncer de mama. La directora del organismo, Esthepanie Frías Córdova destacó que durante octubre se ofrecerán ultrasonidos mamarios totalmente gratuitos, tanto para hombres como para mujeres.

La funcionaria subrayó que estas acciones tienen el objetivo de fomentar la detección oportuna del cáncer de mama y salvar vidas.

La lucha debe ser todos los días

“Es muy importante este mes, aunque la lucha contra el cáncer debería ser de todos los días. En el DIF acompañamos a las personas que enfrentan esta enfermedad, y ahora queremos facilitar la detección oportuna, que puede marcar la diferencia entre un tratamiento leve y uno más complicado”, señaló.

El programa incluye exploraciones físicas realizadas por una doctora, seguidas de un ultrasonido mamario.

En caso de detectar alguna anomalía, las y los pacientes son canalizados de manera inmediata a las clínicas de la mujer para realizarse una mastografía y dar seguimiento médico.

A dónde se puede acudir

Asimismo, el servicio se brinda en las instalaciones del DIF Tuxtla, ubicadas en 16 Poniente esquina con primera Norte, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con atención previa cita debido a la alta demanda.

Por otro lado, Frías Córdova informó que el año pasado se detectaron dos casos de cáncer de mama en hombres, lo que resalta la importancia de que también ellos acudan a revisarse. “A veces por miedo o desinformación no se hacen los estudios, y cuando llegan ya es demasiado tarde”, advirtió.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a realizarse exploraciones y procedimientos para prevenir la enfermedad.

“Que no tengan miedo, que se acerquen al DIF y aprovechen estos servicios gratuitos. La detección temprana puede salvar vidas”, concluyó.