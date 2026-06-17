Impulsan economía verde y manejo de residuos

La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), que lidera Malena Torres Abarca, confirmó que trabajan en el diseño de políticas públicas que permitan impulsar la economía verde y el buen manejo de los residuos sólidos.

Las actividades se realizaron en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, a fin de fortalecer la capacitación en los temas de economía circular.

Ahí, la doctora Izarelly Rosillo Pantoja, destacada abogada y consultora ambiental internacional, platicó de la importancia de ese tema.

“Junto con mi equipo de subsecretarios y directores, y con el valioso acompañamiento de la diputada Valeria Santiago Barrientos, la fiscal ambiental Xóchitl Fabiola Villatoro Solórzano y Rafael García Palacios, de la Coordinación de Asesores, analizamos los principales retos para nuestro estado”, remarcó la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural.

Se analizó la importancia de la correcta separación de los residuos, de la transición a una economía circular y también del “fortalecimiento de las políticas públicas y la evolución de la legislación mexicana en materia ambiental”.