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ChiapasTuxtla

Impulsan economía verde y manejo de residuos

Junio 17 del 2026
Durante el evento, las autoridades ambientales tocaron el tema de los residuos sólidos. Cortesía
Durante el evento, las autoridades ambientales tocaron el tema de los residuos sólidos. Cortesía

La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), que lidera Malena Torres Abarca, confirmó que trabajan en el diseño de políticas públicas que permitan impulsar la economía verde y el buen manejo de los residuos sólidos.

Las actividades se realizaron en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, a fin de fortalecer la capacitación en los temas de economía circular.

Ahí, la doctora Izarelly Rosillo Pantoja, destacada abogada y consultora ambiental internacional, platicó de la importancia de ese tema.

“Junto con mi equipo de subsecretarios y directores, y con el valioso acompañamiento de la diputada Valeria Santiago Barrientos, la fiscal ambiental Xóchitl Fabiola Villatoro Solórzano y Rafael García Palacios, de la Coordinación de Asesores, analizamos los principales retos para nuestro estado”, remarcó la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural.

Se analizó la importancia de la correcta separación de los residuos, de la transición a una economía circular y también del “fortalecimiento de las políticas públicas y la evolución de la legislación mexicana en materia ambiental”.

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