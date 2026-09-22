Impulsan educación vial entre jóvenes de la capital

Con el propósito de fortalecer los conocimientos sobre seguridad vial entre las nuevas generaciones, la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana de Tuxtla Gutiérrez promueve el taller “Conejo en Movimiento”, dirigido a estudiantes de nivel medio superior y universidades de la capital chiapaneca.

La iniciativa plantea abordar la movilidad urbana desde actividades prácticas e interactivas, con contenidos relacionados con el manejo a la defensiva, identificación de señalización vial y prevención de riesgos al desplazarse por la ciudad.

Uno de los ejercicios contemplados es la experiencia con googgles de alcoholemia, mediante las cuales las y los participantes pueden experimentar de manera simulada las alteraciones que provoca el consumo de alcohol y reflexionar sobre los riesgos de conducir bajo sus efectos.

Retos interactivos

Además, el taller incorpora retos interactivos para que los estudiantes conozcan de manera dinámica algunos de los factores que intervienen en la seguridad vial y en la convivencia entre peatones, ciclistas y conductores.

De acuerdo con la Secretaría, “Conejo en Movimiento” ya ha llegado a distintas instituciones educativas de Tuxtla Gutiérrez, entre ellas la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el Bachillerato de la Universidad Valle de Grijalva y diversas escuelas normales.

También participan el Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas (Iseeech), el Colegio de Bachilleres de Chiapas, las preparatorias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, así como la Preparatoria Bivalente “Ángel Albino Corzo”.

La estrategia también contempla a estudiantes de las escuelas normales de Licenciatura en Educación Preescolar “Bertha Von Glumer y Leyva”, del Estado, y de Educación Física “Pedro Reynol Ozuna Henning”.