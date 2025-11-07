Impulsan el aprendizaje sustentable en el CECyT 43

Estudiantes de 3º y 5º semestre de la carrera de Forestal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Plantel 43 La Laguna, llevaron a cabo con éxito la primera cosecha de lechugas de la temporada, como parte de sus prácticas formativas orientadas al aprendizaje sustentable y a la vinculación con la comunidad.

Al respecto, la directora del plantel, Rosi Esmeralda Zúñiga Vázquez, destacó que esta actividad se enmarca en los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), la cual impulsa una educación con sentido social, inclusiva y transformadora, donde el conocimiento adquirido en las aulas se aplica en beneficio de la comunidad y del entorno local.

Indicó que el proyecto refuerza los conocimientos técnicos del alumnado en producción agroecológica y fomenta el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, contribuyendo al desarrollo de una economía local más sostenible. Asimismo, señaló que este tipo de actividades preparan a las y los jóvenes para enfrentar los retos del sector productivo con una visión ambiental y de servicio social.

En ese sentido agradecieron el compromiso del personal docente y del área técnica del plantel, quienes acompañan los procesos de enseñanza práctica y fortalecen la formación integral del estudiantado a través de proyectos reales que promueven el trabajo colaborativo y la conciencia ecológica.