Impulsan el campo con apoyos y participación

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, anunció la entrega de herramientas e insumos a productores, además de integrar a ejidatarios en la toma de decisiones; con el objetivo de reactivar el campo y fortalecer la producción rural.

El edil destacó que durante años los productores ejidales estuvieron en el abandono, por lo que ahora se impulsa una política de inclusión y apoyo directo para detonar su potencial.

“En Tuxtla sí hay campo, sí hay productividad; lo que hacía falta eran herramientas y respaldo gubernamental”, afirmó.

Como parte de esta estrategia, los comisariados ejidales y representantes de distintos núcleos agrarios serán incorporados al Consejo Consultivo de la Ciudad, con el fin de que participen activamente en la planeación y desarrollo del municipio.

Además, subrayó que esta coordinación ha generado una relación sólida entre autoridades y productores, lo que permitirá construir políticas públicas más acordes a las necesidades del sector rural.

En materia de apoyos, anunció la entrega de equipamiento básico para el trabajo en el campo, entre ellos bombas para fumigación, insumos agroquímicos, machetes y coas.

Estos apoyos buscan facilitar las labores agrícolas y mejorar las condiciones de producción para los campesinos de Tuxtla.

Además, informó que ya se conformó el Consejo Municipal de Fomento de la Economía Social, en el que participarán universidades públicas para fortalecer la capacitación y el desarrollo de las llamadas “escuelas de campo”.

Este modelo permitirá vincular la academia con la práctica productiva, incrementando la eficiencia y el rendimiento en el sector agrícola local.

Finalmente, el alcalde reiteró que su administración apuesta por el campo como un eje clave para el desarrollo económico de Tuxtla Gutiérrez, promoviendo una mayor productividad y mejores oportunidades para las familias rurales.