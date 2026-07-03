Impulsan el comercio electrónico en mercados

Con el objetivo de acelerar la transformación digital del sector comercial y abrir nuevas fronteras de crecimiento para las empresas chiapanecas, el titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo en el estado de Chiapas (SEyT), Luis Pedrero González; sostuvo un encuentro estratégico con directivos de SimplePay, firma mexicana líder en soluciones financieras tecnológicas.

En esta reunión, se trazaron las líneas de acción para consolidar una alianza que llevará herramientas digitales de cobro y pago directamente a los mercados públicos, pequeños comercios y unidades económicas de la entidad. El propósito central es simplificar las transacciones diarias y permitir que los locatarios gestionen sus finanzas de manera eficiente y segura desde cualquier dispositivo móvil.

Al respecto, el titular de la SEyT destacó que la adopción de estas plataformas no solo optimiza la administración interna de los negocios, sino que eleva de inmediato su competitividad, permitiéndoles responder con agilidad a las demandas de un mercado cada vez más dinámico y conectado.

Por su parte, SimplePay ratificó que la incorporación de nuevas plataformas digitales representa un paso importante para mejorar la competitividad de los negocios locales, ya que esta solución digital permite a los negocios aceptar cobros mediante Tap to Pay (acercando un celular a otro), de esta forma podrá responder a las nuevas necesidades de consumidores y emprendedores en un entorno económico cada vez más dinámico.

Esta iniciativa se alinea de manera directa con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, orientada a democratizar la innovación y desarrollo económico.