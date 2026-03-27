Impulsan el concurso “Un gol por el turismo”

La Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur) llevó a cabo la activación del Concurso Nacional de Cultura Turística “Un gol por el turismo” en la Casa Taller del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez, donde niñas y niños participaron en dinámicas orientadas a conocer la importancia del turismo en el desarrollo de sus comunidades.

Esta acción, realizada en coordinación con el DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez, forma parte de una estrategia de sensibilización que ha sido llevada a diversas escuelas impactando a las y los estudiantes de nivel primaria, y promoviendo el conocimiento del patrimonio estatal desde temprana edad.

La convocatoria del concurso permanece abierta en las categorías Infantil y Juvenil. Las y los interesados pueden consultar las bases a través de las redes sociales oficiales de la Sectur o acudir a sus oficinas para recibir más información.

A través de estas acciones, Chiapas promueve una cultura turística más participativa, consciente y comprometida con la preservación de su riqueza natural y cultural.