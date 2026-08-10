Impulsan el cuidado de la naturaleza

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y el Telebachillerato Comunitario (TBC) se sumaron este 9 de agosto a la Jornada Nacional de Reforestación 2026, iniciativa que movilizó a las 32 entidades federativas con la meta de plantar 6.6 millones de árboles y plantas.

El director general del Cecytech y coordinador estatal del TBC, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que la participación de las comunidades educativas fortalece el trabajo ambiental que estudiantes, docentes y personal realizan durante el año mediante actividades de reforestación, conservación y cuidado de sus entornos.

Mensaje

“Sumarnos a esta jornada significa fortalecer desde la educación una cultura de responsabilidad ambiental. En congruencia con la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, impulsamos la participación de nuestras juventudes en acciones que protejan los recursos naturales y contribuyan al bienestar de sus comunidades”, expresó Morales Ángeles.

La jornada nacional contempló la participación de más de 235 mil personas, con acciones en 621 municipios, mil 632 núcleos agrarios y alrededor de 32 mil hectáreas, como parte de un esfuerzo coordinado para contribuir a la restauración y conservación de los ecosistemas del país.

Participación, clave

En Chiapas, la participación del Cecytech permitirá reforzar las actividades ambientales desarrolladas por sus comunidades escolares en distintas regiones, promoviendo entre las y los estudiantes valores de responsabilidad, participación comunitaria y respeto por el medio ambiente.

El Cecytech refrenda su compromiso con una educación orientada al desarrollo sostenible, donde la formación científica y tecnológica se vincule con acciones concretas para proteger el entorno, bajo la premisa de que sembrar es el primer paso y conservar lo sembrado es construir futuro.