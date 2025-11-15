Impulsan el desarrollo de soluciones tecnológicas

Se celebró la II Expo Ciencia y Tecnología 2025 en la Facultad de Negocios Campus IV de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), con el objetivo de impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas y fortalecer la formación integral de los estudiantes, fomentando la creatividad y el emprendimiento.

Al dar la bienvenida a los estudiantes, el director de la Facultad de Negocios, Gilibaldo Hernández Cruz, explicó que los proyectos de desarrollo tecnológico presentados abarcan diversas áreas del conocimiento, como Ingeniería de Software, Inteligencia Artificial, Microservicios, Programación de Microcontroladores (Arduino), Interfaz Humano-Computadora, así como el Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles.

Programa

Además, se disertó la conferencia “Transformación digital en la educación”, a cargo del estudiante de la licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software, Juan González Villalobos, quien compartió su experiencia y visión sobre el papel de la tecnología en los procesos educativos actuales.

En la II Expo Ciencia y Tecnología 2025 se presentaron 40 proyectos que evidencian el talento y la creatividad de la comunidad universitaria, destacando una participación de 159 estudiantes, siete docentes asesores y 12 evaluadores, reafirmando el compromiso con la excelencia académica del programa educativo de la licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software de la Facultad de Negocios de la Unach.

Invitados especiales

En este evento, se contó con la presencia del subsecretario de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico de la Frontera Sur, Carlos Andrés Siles Torres; de la secretaria académica de la Facultad de Negocios, Elba Mónica Solórzano Ruiz y el coordinador del programa educativo de licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software, René Servando Rivera Roblero.

También estuvieron presentes la líder del Cuerpo Académico “Innovación e Intervención Organizacional”, Alma Leslie León Ayala y el manager del iOS Development Lab y líder del Cuerpo Académico “Tecnologías Emergentes para la Transformación Digital”, Christian Mauricio Castillo Estrada, entre otras personalidades.