El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, acompañó al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al Foro Económico “Semillas del Futuro: Agroindustria Chiapaneca”, un espacio estratégico para fortalecer la productividad, la innovación y el desarrollo sostenible del campo chiapaneco.

En este marco, se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con Caffenio, en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y el Instituto del Café de Chiapas, con el objetivo de impulsar un Programa de Fomento, Acopio y Futura Compra de Café de Alta Calidad para beneficio de pequeños productores y Mipymes del sector.

Fortalecen la cadena productiva

Este acuerdo busca impulsar un sector productivo más fuerte y justo en Chiapas, mediante condiciones de mercado transparentes y equitativas, capacitación y asistencia técnica permanente, impulso a certificaciones de valor agregado, mejora en los procesos de calidad y postcosecha, y apoyo decidido a la producción sustentable.

Chiapas impulsa una nueva etapa de desarrollo sostenible con la participación de productores, empresarios, especialistas y líderes del sector agroindustrial.

Agradecemos a Eduardo Ramírez Aguilar; por impulsar una estrategia de seguridad sólida y efectiva, su visión y compromiso permiten que las acciones y proyectos se materialicen en resultados reales para Chiapas.