Impulsan el desarrollo y bienestar en Mitontic

En gira de trabajo por Mitontic, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reiteró su compromiso de impulsar el desarrollo de este municipio mediante obras de infraestructura y acciones que mejoren la calidad de vida de la población. En este marco, destacó que el gobierno de la Nueva ERA tiene como prioridad atender las necesidades de los pueblos originarios que por años permanecieron en el abandono.

Acompañado de la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario entregó becas Rosario Castellanos para la alfabetización y herramientas a los Comités de Limpieza del programa Ríos y Playas Limpias. También invitó a las y los habitantes a aprovechar los servicios de la feria de salud, y anunció la construcción del sistema de agua potable, la instalación de tanques individuales de captación pluvial y la obra del camino Chimún’cum–Al Mojón Chamula.

Compromiso

“Vamos a apoyar a Mitontic para que tengan agua, caminos, más inversión en mejoramiento de vivienda y alimentación para todas las comunidades. Tengan la certeza de que existe el firme interés de sacar a Mitontic del rezago que durante décadas o quizás siglos ha sufrido por el olvido”, expresó.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que en esta primera etapa se entregaron 102 becas del programa, de un total de dos mil educandos. Explicó que el programa Chiapas Puede no solo abarca alfabetización, sino también educación primaria, secundaria y certificación de artes, oficios y saberes tradicionales, con el propósito de ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional.

La directora general del Instituto Estatal del Agua, Karina Montesinos Cárdenas, señaló que las herramientas otorgadas fortalecerán la participación comunitaria en la gestión y cuidado de los ríos y manantiales. Anunció además que, antes de concluir el año, se iniciará la construcción del sistema de agua potable en la localidad Cuchumtón, Barrio Centro, y de tanques de captación pluvial en Tzoeptic.

Obras

Por su parte, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, dio a conocer que para la construcción del camino Chimún’cum–Al Mojón Chamula, tramo km 0+000 a km 9+420 (subtramo km 4+000 a km 5+000), se destinará una inversión superior a 12 millones de pesos (mdp), en beneficio de más de ocho mil habitantes de Mitontic y Chamula. Reiteró el compromiso de seguir trabajando en el mejoramiento de la red vial de la región.

La presidenta municipal de Mitontic, María Velázquez Ortiz, agradeció el respaldo del gobernador y destacó la importancia de la educación como base del progreso del municipio. Exhortó a la población a continuar su esfuerzo por aprender a leer y escribir, pues estos logros representan un paso firme hacia el desarrollo de Mitontic.

En representación de las personas beneficiadas, Armelia Santiz López, quien recibió su constancia de alfabetización, reconoció a las autoridades por impulsar el programa Chiapas Puede, con el cual, aseguró, logró cumplir uno de sus sueños: aprender a leer y escribir.

En el evento estuvieron presentes la presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín; el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; los titulares del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Miguel Prado de los Santos y del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Sergio David Molina Gómez; así como las diputadas Silvia Esther Argüello García y Wendy Arlet Hernández Ichin, entre otros.