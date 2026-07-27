Impulsan el fortalecimiento económico de las mujeres

El Congreso del Estado y la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen) llevaron a cabo el curso “Crea una campaña exitosa para tu negocio”.

La iniciativa, promovida por la diputada Rosalinda López Sánchez fortalece el emprendimiento de las mujeres, al brindar herramientas prácticas que impulsen el desarrollo económico y la consolidación de negocios.

Respaldo

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género señaló que “desde el Congreso del Estado coadyuvamos y respaldamos este tipo de acciones que promueven la autonomía económica, reafirmando nuestro compromiso con el bienestar y el crecimiento de las familias chiapanecas”.

Con este curso, las participantes fortalecieron sus conocimientos sobre protección de marcas, formalización de negocios y herramientas legales básicas que contribuyen al crecimiento y consolidación de sus emprendimientos, impulsando así su autonomía económica.

Emprender no es fácil: diputada

La diputada Valeria Santiago Barrientos, quien participó en el evento, destacó: “Emprender no es un camino fácil; conozco de cerca el esfuerzo, las desveladas y todo el corazón que le pones a tu negocio para sacar adelante a los tuyos. En este espacio, quiero reconocer especialmente el gran trabajo y el impulso de mi amiga la diputada Rosalinda López Sánchez, cuyo compromiso constante hace posible estas iniciativas”.

Al finalizar, se entregaron reconocimientos a las emprendedoras que participaron en el foro.