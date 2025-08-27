Impulsan el Observatorio y la IA aplicada al turismo

La Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur Chiapas), a través de la Dirección de Información y Estadísticas y el Departamento de Sistemas de Información Turística (SITE), llevó a cabo la presentación del “Observatorio Turístico y Nuevas Tecnologías al Servicio del Turismo en Chiapas”, una herramienta estratégica que permitirá fortalecer la planeación y gestión del sector, a partir de información veraz, actualizada y confiable.

Buscan conocer el mercado

El evento fue encabezado por la secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez, y el coordinador general ejecutivo, Segundo Guillén Gordillo, quienes destacaron que el Observatorio se convertirá en un instrumento esencial para conocer el perfil de los visitantes, sus preferencias y áreas de oportunidad. Con ello será posible diseñar políticas públicas más efectivas, que fortalezcan la competitividad de los destinos y la calidad de los servicios turísticos en la entidad.

El encuentro reunió a prestadores de servicios turísticos, cámaras empresariales, asociaciones del sector y universidades, con el propósito de fortalecer el diálogo, la colaboración y la innovación en materia turística.

Jornada

Durante la jornada se presentaron avances, estrategias y herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA) enfocadas en el análisis de datos, la predicción de flujos turísticos, la identificación de tendencias y riesgos, así como la personalización de experiencias de viaje. Estas tecnologías consolidarán al Observatorio Turístico de Chiapas como un mecanismo institucional y técnico para la planificación sostenible y la toma de decisiones estratégicas.

Con esta visión, Chiapas abre una “Nueva ERA” en el turismo, donde la innovación tecnológica se convierte en un pilar fundamental para el desarrollo, la competitividad y la proyección internacional del estado.