Impulsan el rescate de semillas nativas

La conservación de semillas nativas y el fortalecimiento de la producción agrícola en las comunidades de Chiapas, serán impulsados mediante un convenio entre la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) y la Secretaría de Bienestar, a través del programa Sembrando Vida.

El acuerdo busca preservar especies alimenticias y forestales nativas, además de fortalecer los conocimientos y prácticas comunitarias relacionadas con el manejo y conservación de semillas.

Uno de los principales objetivos será el rescate del maíz nativo de la región Zoque Pichucalco, mediante acciones que permitan que las propias comunidades produzcan, seleccionen y conserven sus granos.

Con ello se pretende favorecer el incremento de la producción de este cultivo y avanzar hacia una mayor autosuficiencia alimentaria.

Convenio

La firma del Convenio General fue encabezada por la titular de la Semahn, Malena Torres Abarca, y el coordinador territorial de Sembrando Vida, Territorio Pichucalco, Natanael González Aguilar.

Como testigos participaron Carlos Mario Zambrano Castellanos, director del Jardín Botánico “Dr. Faustino Miranda”, y Mercedes Concepción Gordillo Ruiz, coordinadora del Laboratorio de Estudios y Conservación de Germoplasma de la Dirección del Jardín Botánico.

Entre las acciones contempladas se encuentra el desarrollo conjunto de proyectos, asesoría para el manejo y conservación de semillas agrícolas mediante modelos de casas de semillas, así como el resguardo de germoplasma, principalmente de especies endémicas.

El convenio plantea que la conservación de las semillas nativas no solo contribuya a mantener la diversidad agrícola de Chiapas, sino también a fortalecer las capacidades de las comunidades para producir y preservar variedades adaptadas a sus territorios.