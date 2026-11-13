Impulsan el transporte de carga en Chiapas

Con el propósito de fortalecer la vinculación institucional con los sectores productivos e impulsar nuevas oportunidades para el desarrollo económico de Chiapas, el titular de a la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en la entidad.

El evento se realizó mediante un encuentro respetuoso caracterizado por el diálogo abierto, la disposición institucional y la búsqueda conjunta de alternativas que favorezcan el crecimiento y la competitividad de esta importante actividad económica.

Fortalecer vínculos

Durante la reunión, los representantes de Canacar refrendaron su interés de fortalecer los vínculos de colaboración con la SEyT, mediante una agenda de trabajo que permita identificar oportunidades de desarrollo para las empresas dedicadas al autotransporte de carga, mejorar las condiciones logísticas y promover una mayor participación del sector en las actividades comerciales y productivas de la entidad.

Uno de los temas centrales del encuentro fue la consolidación de la vinculación de trabajo con Puerto Chiapas, considerado un punto estratégico para el movimiento de mercancías y la actividad empresarial de la región. En este sentido, se dialogó sobre la importancia de generar mecanismos de acercamiento que permitan a las compañías transportistas chiapanecas integrarse a las cadenas de suministro, ampliar sus oportunidades de operación y contribuir al mejoramiento de la infraestructura logística y comercial del estado.

Buscan mejores oportunidades

En este marco, Pedrero González reiteró la importancia de escuchar, atender y canalizar los planteamientos del sector ante las instituciones competentes, promoviendo la coordinación interinstitucional y la búsqueda de alternativas que contribuyan a generar mejores oportunidades para las empresas transportistas, dentro de un esquema de colaboración, respeto y atención responsable a sus necesidades.

Asimismo, se destacó la relevancia de impulsar condiciones que favorezcan la competitividad del autotransporte de carga, particularmente en materia de eficiencia logística, optimización de los costos de traslado de mercancías y fortalecimiento de la vinculación empresarial. Estas acciones permitirán identificar nuevas áreas de oportunidad para dinamizar el comercio, facilitar la distribución de productos y consolidar la participación de las empresas locales en los procesos de abastecimiento y comercialización.

Finalmente, Luis Pedrero refrendó la disposición de la SEyT de mantener una política de puertas abiertas y comunicación permanente con la Canacar y los distintos organismos empresariales, privilegiando el diálogo, la coordinación institucional y el trabajo conjunto para impulsar la inversión, la generación de empleos y el robustecimiento de las cadenas productivas y comerciales en beneficio del desarrollo económico y la prosperidad de Chiapas.