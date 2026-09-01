Impulsan el turismo sustentable en ANP

Con el propósito de consolidar a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) como aulas vivas y a los maestros como promotores de la conservación humanista y guardianes de la naturaleza, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) impartió un curso de capacitación sobre turismo sustentable a docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecyte-TBN).

En el marco de la Segunda Jornada Académica Estatal del Cecyte-TBN, se realizó el curso dirigido a docentes del Colegio a través de la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur y el Parque Nacional Cañón del Sumidero.

Especialistas en educación ambiental y turismo de la Conanp abordaron el marco normativo y estratégico de las ANP con vocación turística en Chiapas, así como los instrumentos regulatorios de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, programas de manejo, esquemas de ordenamiento y el otorgamiento de permisos y autorizaciones para actividades turísticas.

Casos de éxito

Durante la capacitación, los docentes conocieron casos de éxito de comunidades en ANP de la región, como la Ruta Turística de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada y el Parque Nacional Huatulco, y se presentó el Decálogo de Turismo y Buenas Prácticas, herramientas fundamentales para garantizar operaciones de bajo impacto ambiental, que fomenten el turismo responsable y de conservación.

También se abordaron herramientas de atención a visitantes, certificaciones y técnicas de interpretación del patrimonio con enfoque educativo.

Reflexión

La capacitación concluyó con un espacio de reflexión sobre la relación indivisible entre turismo y conservación, realizado en las instalaciones del Parque Nacional Cañón del Sumidero, consolidando este sitio como un espacio de aprendizaje y vinculación institucional enfocado en la educación ambiental y el desarrollo regional sustentable.

Con estas acciones se promueve la conciencia ambiental, la valoración de los servicios ambientales culturales y de regulación de los ecosistemas, convirtiendo a los docentes en actores clave de la conservación humanista.