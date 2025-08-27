Impulsan empleos para la juventud de Chiapas

Este martes se presentó la Feria Nacional de Empleo para Las Juventudes, que se desarrollará este jueves 28 de agosto en el Polyforum Chiapas, ubicado al oriente norte de la capital chiapaneca.

La feria es impulsada por el Congreso del Estado, en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo, con el objetivo de ofertar vacantes para este sector que requiere, además de un empleo, adquirir experiencia laboral.

Detalles

En la conferencia realizada en la Sala Mural del recinto legislativo, la diputada y presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión Social y Seguridad Social, Andrea Negrón Sánchez, dijo que estos empleos ofertados son formales.

“Habrá enlaces virtuales entre los solicitantes de empleo y las empresas nacionales, es de gran importancia que los solicitantes lleven la documentación personal su CV para postular sin contratiempos”, comentó.

En su intervención, el Subsecretario del Servicio Nacional de Empleo, Marco Antonio Cancino González, dijo que participarán empresas de Monterrey, Quintana Roo, Coahuila, Ciudad de México, Querétaro, Tijuana y Tuxtla Gutiérrez.

“Cuando se conformó el proyecto, de la Feria Nacional de Empleo Juvenil, se realizó bajo dos visiones. Tenemos el talento y las ideas, y contamos con un gobernador que impulsa a las juventudes, por eso este proyecto se estableció para el día 28 de agosto, de ocho de la mañana a las dos de la tarde en el Polyforum”, indicó.

Participantes

Participarán en esta feria más de 40 empresas, mismas que estarán ofertando su línea de trabajo. Se contempla la oferta de aproximadamente 500 vacantes.

“Estos empleos que se ofertarán contemplan salarios de hasta 30 mil pesos mensuales, con todas las prestaciones de ley, por eso los invitamos a qué asistan”, expresó.

Cancino González destacó que en lo que va del 2025, se han colocado más de tres mil 500 personas en empleos formales, lo que representa los esfuerzos realizados en este rubro en la entidad.