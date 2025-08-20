﻿﻿
Impulsan envejecer activo y con calidad de vida

Agosto 20 del 2025
En el marco del Mes del Adulto mayor, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tuxtla Gutiérrez, invita a llevar a cabo diversas actividades enfocadas en promover un envejecimiento activo, saludable y con bienestar entre la población derechohabiente de 60 años y más.

Como parte de las acciones se impartió la plática “Derechos de las Personas Mayores”, donde especialistas dialogaron con los asistentes sobre la importancia de conocer y ejercer sus derechos.

Asimismo, instructores del Centro de Capacitación de Competencias Médicas (CPAMP) ofrecieron una sesión práctica de rehabilitación física, terapia funcional y primeros auxilios, orientada a fortalecer la movilidad, la autonomía y la identificación oportuna de signos de alerta médica.

El IMSS Chiapas hace un llamado a las personas mayores de 60 años para que acudan al área de Trabajo Social de su unidad médica de adscripción y se sumen a la estrategia GeriatrIMSS, donde podrán agendar su cita y participar en estas actividades.

