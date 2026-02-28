Impulsan espacios dignos y seguros para estudiantes

En el municipio de Berriozábal, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar refrendó su compromiso con la educación y el fortalecimiento de la infraestructura escolar en Chiapas. Señaló que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una coordinación permanente con los ayuntamientos para asegurar que niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios dignos y seguros para su formación.

Durante la gira de trabajo, el mandatario inauguró aulas didácticas, una cancha de futbol rápido y obras exteriores en la Preparatoria Salomón González Blanco, acciones realizadas con una inversión conjunta superior a 2.4 millones de pesos. Además, constató los avances en la Secundaria José Manuel Velasco Siles, donde se destinan más de 24 millones de pesos para su mejoramiento integral.

Objetivo

Ramírez Aguilar indicó que continuará supervisando los proyectos de rehabilitación, ampliación y modernización de planteles en todos los municipios, con el propósito de verificar que cada intervención cumpla con estándares de calidad y responda a las necesidades de la comunidad escolar.

El titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en la Secundaria José Manuel Velasco Siles se construyen cuatro aulas equipadas, áreas administrativas, un salón de cómputo, un laboratorio multifuncional y un taller de usos múltiples, con conclusión prevista para abril de este año. Asimismo, atendiendo una petición de la comunidad, confirmó la edificación de una cancha de futbol siete para el plantel.

Nuevas sedes

El presidente municipal de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, reconoció la labor del gobernador en favor de la paz y la educación. Agradeció el respaldo otorgado a la Preparatoria Salomón González Blanco, que beneficia a mil 600 alumnas y alumnos y que, desde hace 40 años, ha contribuido a la formación de generaciones en el municipio. En este contexto, anunció que en las próximas semanas iniciará la construcción de dos sedes universitarias, de la Unach y Unicach, para que la juventud pueda continuar sus estudios cerca de su localidad.

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Berriozábal, Fernando Robles Aguilar, detalló que en la preparatoria se entregaron dos aulas totalmente equipadas y se mejoró la cancha de futbol rápido, fortaleciendo tanto la infraestructura académica como la deportiva. Subrayó que estas acciones amplían las oportunidades para las juventudes y promueven el deporte como herramienta de prevención.

El director de la Escuela Preparatoria Salomón González Blanco, Carlos Amador Bolaños Márquez, agradeció la presencia del gobernador y el impulso otorgado a la educación, al considerar que estas mejoras amplían las posibilidades de desarrollo de las y los estudiantes. Destacó la suma de esfuerzos entre autoridades, madres y padres de familia y comunidad escolar, así como el compromiso del alumnado para aprovechar plenamente los nuevos espacios.

Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca, autoridades municipales, personal docente y administrativo, madres y padres de familia, y estudiantes de los planteles visitados.