Impulsan espacios laborales dignos

Ante la necesidad de construir centros laborales seguros, respetuosos e incluyentes, diversas dependencias de gobierno han implementado entre sus trabajadoras y trabajadores capacitaciones que abordan los derechos laborales.

En esta ocasión fue el turno de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), quien a través de la Unidad de Enlace de Igualdad de Género realizó una actividad para fortalecer la capacitación del personal y fomentar la igualdad, el respeto y los derechos humanos en las distintas áreas de la dependencia.

Los temas abordados incluyeron los derechos laborales, la igualdad sustantiva, la prevención de prácticas discriminatorias y la incorporación de la perspectiva de género.

Objetivo

La principal intención, afirmó la dependencia, fue ampliar los conocimientos del personal y fortalecer la aplicación de estos principios.

En el taller participó personal de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, Inspector del Trabajo y Dictaminador y la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chiapas.

También estuvieron presentes integrantes de de Institucionalización, Gestión Pública y Cultura Institucional, Unidad de Igualdad de Género de la Procuraduría Ambiental y del Museo del Café.

El cierre de actividades estuvo a cargo de Saraí Chongo Cárdenas, titular de la Unidad de Enlace de Igualdad de Género de la SEyT.

Finalmente se recalcó la necesidad de impulsar capacitaciones permanentes del personal de las diferentes dependencias de gobierno y consolidar instituciones más conscientes, sensibles y comprometidas con el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de mejores ambientes laborales.