Impulsan estrategia para el buen vivir

La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, encabezada por Ernesto López Hernández, impartió una plática para promover la estrategia Prevenir para el Buen Vivir, dirigida a estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y Servicios (Cetis) 85, ubicado en el ejido Aquiles Serdán del municipio de Huixtla.

López Hernández mencionó que el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, están trabajando incansablemente en toda la geografía chiapaneca impulsado esta estrategia, la cual busca reducir la violencia y el índice delictivo para conseguir un estado de paz y tranquilidad social que conlleven al pleno desarrollo de todas las familias.

Así también, dijo que se necesita de la participación de los jóvenes, por ello, las autoridades se encuentran trabajando muy de cerca con las adolescencias, llegando a sus escuelas para tener una interacción y sostener una comunicación efectiva, ya que la prevención coadyuva para que los delitos de mayor impacto disminuyan.

Asimismo, personal especializado del Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones de Tapachula, a través de psicólogos especialistas, brindaron información sobre la prevención del delito y el uso de la aplicación “No te Enganches”. Además de exhortarlos a denunciar si son víctimas de algún delito.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado busca garantizar el derecho de las personas a su seguridad mediante estrategias de prevención del delito, reiterando su compromiso con las niñas, niños y adolescentes y con Cero Impunidad.