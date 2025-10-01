Impulsan estrategias en contexto de movilidad

En cumplimiento de la Ley para la Atención y Protección a los Derechos de las Personas en Contexto de Movilidad Humana del Estado de Chiapas, la Secretaría de Educación (SE), como integrante de la Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes (Sipinna), en coordinación con la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), llevó a cabo el Foro Estatal de Concientización para Garantizar el Derecho a la Educación en Situación de Movilidad, en seguimiento a las políticas públicas humanistas impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En representación del titular de la Secretaría de Educación (SE), Roger Adrián Mandujano Ayala, el subsecretario de Educación Estatal, Gilberto de los Santos, destacó los esfuerzos coordinados que se realizan con el propósito de asegurar que todas y todos los estudiantes en contexto de movilidad se integren de manera oportuna y eficaz a los distintos niveles del sistema educativo estatal.

Estas acciones reafirman el compromiso de consolidar a la educación como un derecho humano universal, impulsando la sensibilización y el trabajo interinstitucional mediante programas, recursos y herramientas que fortalezcan la permanencia académica. Todo ello desde una perspectiva de bienestar, inclusión, respeto a la diversidad y desarrollo comunitario, en concordancia con la Pedagogía de las Consciencias que orienta la Nueva ERA de la educación, centrada en la formación integral de ciudadanas y ciudadanos con valores humanistas.

Infancias en movilidad

Durante su intervención, Angélica López Ortega, oficial de Educación de Unicef en México, subrayó la importancia de garantizar el acceso a la educación como elemento esencial para la protección y el desarrollo pleno de las infancias en movilidad.

Asimismo, el secretario académico de la Unach, Florentino Pérez Pérez, reflexionó sobre la responsabilidad de las instituciones de Educación Superior en la construcción de comunidades inclusivas.

Con este foro, la SE del Estado refrenda su compromiso con una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todos, sin distinción de origen o condición migratoria.