Impulsan exportación de plátano a Arabia Saudita

Con el objetivo de acceder al mercado del Golfo Pérsico, productores agrícolas de la región del Soconusco, en Chiapas, avanzan en una estrategia para exportar plátano, rambután y sus derivados hacia Arabia Saudita, destino con creciente demanda de productos tropicales.

Miguel Ángel Suárez Meza, director general de la plataforma logística y comercial Rumec, informó que, tras reuniones técnicas con agricultores, se definieron las rutas y acuerdos necesarios para concretar los primeros embarques.

“El objetivo es establecer un flujo comercial estable y de alto valor con el Medio Oriente”, afirmó Suárez Meza.

Uno de los principales retos es la escala de producción requerida: los contratos exigen entre 40 y 50 contenedores de plátano semanales, un volumen que supera la capacidad de acopio individual de muchos productores, provocando pérdidas de cosecha.

Para resolverlo, se proyecta la creación de un centro de acopio especializado en Chiapas que consolide la oferta regional.

Ante este desafío, varios productores ya están diversificando su producción, transformando excedentes en productos como harina de plátano, lo que amplía la vida útil y agrega valor comercial.

Suárez Meza destacó la ventaja logística del Golfo de México como nodo de exportación por su conectividad marítima internacional. Actuamente se prepara el primer contenedor de muestra con productos procesados –como harina de plátano y café– que sentará las bases para envíos regulares.