Impulsan exportación de productos locales

El presidente del Consejo Regulador Marca Chiapas, Fernando Zapata, dio a conocer los esfuerzos que se realizan junto a la Secretaría de Economía para impulsar los productos chiapanecos en los mercados nacional e internacional.

En entrevista, explicó que entre las mercancías exportables del campo se encuentran el plátano, la papaya maradol, el café, el cacao, el mango ataulfo y otras variedades de mango, además del azúcar que producen los ingenios en la entidad.

Bebidas

Mencionó también las bebidas espirituosas, como el pox, cuyas marcas ya se colocan en mercados europeos y norteamericanos, así también el ron que se produce en Tapachula, el cual es uno de los más premiados.

Zapata también destacó el caso del Comiteco, un producto que varios empresarios retomaron hace algunas décadas y que en la actual administración recibieron un gran impulso que permitió obtener su indicación geográfica.

Agregó que se busca lograr el mismo reconocimiento para el queso bola de Ocosingo y para el plátano Chiapas.

Calidad

Explicó que estos esfuerzos hacen más competitivos los productos, porque ya no se trata de un bien genérico, sino de uno regional, respaldado por una norma y por el reconocimiento de que solo se produce en ese lugar.

Precisó que, aunque cultivos como el plátano, la caña de azúcar y el café llegaron de otros continentes, hoy están “naturalizados” en la entidad, y que ya existen variedades que solo se dan en Chiapas, como un tipo de café y un tipo de plátano.

Añadió que el cacao y el jitomate, en cambio, salieron de Mesoamérica hacia otras regiones del mundo.

Además de productos frescos y bebidas, mencionó las artesanías y la joyería, cuyas piezas de cooperativas y artesanos de renombre, se comercializan fuera de la entidad.

Destacó que tanto en plataformas como la feria artesanal Original, que se realiza en Los Pinos y la feria artesanal de Xcaret, se tiene una amplia presencia de los artesanos chiapanecos.