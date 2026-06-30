Impulsan foro de inclusión para refugiados

Con el propósito de fomentar la empatía, inclusión y convivencia entre la población local y las personas refugiadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó el foro “Mi IMSS Acoge: Seamos hogar para quienes no pueden volver al suyo”, en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, en el Auditorio de la Unidad de Medicina Familiar No. 11 de Tapachula.

Durante la inauguración participaron representantes del IMSS, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el Servicio Nacional de Empleo (SNE), la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y personas refugiadas, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer espacios de diálogo que favorezcan la integración y el respeto a los derechos humanos.

Actividades

Como parte del programa se desarrolló la experiencia inmersiva “En sus zapatos”, además de un espacio de testimonios en primera persona y el conversatorio “Rompiendo mitos”, donde especialistas abordaron la diferencia entre migración y refugio, los derechos de las personas refugiadas en México y el impacto social y económico de su integración.

Con estas acciones, el IMSS en Chiapas promueve la inclusión, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana, al impulsar espacios de diálogo y sensibilización sobre la situación de las personas refugiadas.