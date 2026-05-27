Impulsan fusión gastronómica

Alumnos de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), presentaron el congreso gastronómico “La Mexa Oriental”, espacio que busca fusionar los sabores de la cocina oriental y la cocina chiapaneca.

El encuentro busca establecer puentes entre la cocina asiática y la mexicana a través de la cultura y la tradición culinaria, con la participación de ponentes e investigadores de la materia.

Por su parte, la chef e investigadora Estefanía Velasco, especialista en cocina chiapaneca y migración china en Chiapas, resaltó la importancia y arraigo que ha tenido la gastronomía oriental en el país y principalmente en Chiapas.

“Espero que aprendan mucho sobre la cocina china, sobre los diferentes tipos”, comentó la investigadora.

La también egresada de la Unicach, explicó que su trabajo fusiona la ciencia con la cocina, y adelantó que durante la feria compartirá los hallazgos de su investigación sobre la influencia china en la gastronomía chiapaneca.

El congreso culinario, que lleva por nombre “La Mexa Oriental”, incluye concursos como el de ramen picante, premio consistente en una cena para dos personas, juegos tradicionales mexicanos, así como presentaciones de danza del dragón.

Evento

El evento está previsto este miércoles 27 de mayo, a partir de las 12 del día hasta las ocho de la noche en las instalaciones del Polyforum, el acceso tiene un costo de recuperación de 80 pesos, tras haberse agotado la primera tanda de 360 accesos con kit de bienvenida.