Impulsan incorporación a cadenas de proveeduría

La Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), por conducto del subsecretario de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones, Pedro René Bodegas Neavez, en representación del titular de la dependencia, Luis Pedrero González, participó en una reunión de trabajo realizada en las instalaciones de Regal Springs México, junto con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Chiapas.

Durante el encuentro, Bodegas Neavez planteó la importancia de generar las condiciones necesarias para que pequeños productores locales de tilapia puedan incorporarse gradualmente a cadenas de proveeduría de mayor valor, particularmente aquellas vinculadas con empresas que atienden mercados nacionales e internacionales.

Principales retos

El subsecretario explicó que uno de los principales retos consiste en acompañar a los productores para que puedan cumplir con los estándares técnicos, sanitarios y de calidad que demanda la industria; entre ellos, procesos de certificación, protocolos de higiene, manejo especializado e infraestructura adecuada para la producción.

En este sentido, señaló que la SEyT puede contribuir como instancia de vinculación y articulación entre productores, empresas e instituciones, con el propósito de identificar necesidades, facilitar acompañamiento técnico y generar esquemas de colaboración que permitan elevar la competitividad de las unidades productivas chiapanecas.

Bodegas Neavez destacó que avanzar en estos estándares no solamente permitiría que los productores tengan la posibilidad de convertirse en proveedores de empresas como Regal Springs México, sino que también contribuiría a elevar la calidad de su producción y abrir oportunidades para competir en otros mercados de mayor valor.

La reunión permitió además conocer los procesos productivos, tecnológicos y de operación de la empresa, así como analizar posibles mecanismos de colaboración para fortalecer la producción de tilapia, proveeduría local, generación de empleo y desarrollo de nuevas cadenas de valor en la región.

Con estas acciones, la SEyT refrenda su compromiso de acompañar al sector productivo chiapaneco, fortalecer su competitividad y generar condiciones para que empresas y productores locales participen en cadenas de suministro con mayores oportunidades de crecimiento y comercialización.