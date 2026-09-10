Impulsan infraestructura para transformar La Independencia

Durante una gira de trabajo por La Independencia, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa el bienestar, el fortalecimiento de las cadenas productivas y la prosperidad de este municipio y de la región Meseta Comiteca Tojolabal. “Tengo una larga historia en La Independencia, conozco los problemas de esta zona. Tengan la certeza de que no les voy a regatear nada y trabajaremos a favor de La Independencia. Quiero servirle con mucha emoción y corazón a toda la región”.

Acciones

Como parte de su agenda, el mandatario inauguró aulas y obras exteriores en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 50, con un monto de 2.2 millones de pesos (mdp) y encabezó el banderazo de inicio de la construcción de la Unidad Deportiva en la cabecera municipal, con una inversión superior a 33 millones de pesos. En este marco, precisó que también se construye una planta de tratamiento de aguas residuales, considerada una obra esencial para la salud de toda la población, con una inversión de 70 millones de pesos.

Posteriormente, en la localidad El Triunfo, entregó aulas didácticas y otros espacios en la Telesecundaria 24 de Octubre, además de dar inicio a la construcción del edificio de aulas y áreas de administración, cómputo, arte, sanitarios y bodegas del Bachillerato Nacional Margarita Maza. Estas obras educativas representan, en conjunto, una inversión superior a 19.5 millones de pesos. En este contexto, sostuvo que trabajará en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento para consolidar proyectos en materia hídrica, vial y otros rubros.

Unidad Deportiva

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, explicó que la Unidad Deportiva que se construirá en la cabecera municipal contará con un campo de Futbol 7, cancha de usos múltiples con domo, andadores, servicios sanitarios, áreas recreativas, trotapistas y estacionamiento. A nivel estatal, informó, se construyen 12 espacios de este tipo con una inversión superior a 265 millones de pesos, con el propósito de fomentar la actividad física y fortalecer la convivencia comunitaria.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, señaló que la inversión en este municipio es de 27 millones de pesos (mdp). Detalló que en el Cobach Plantel 50 se entregaron dos aulas didácticas equipadas y dio a conocer que, a nivel estatal, se han invertido más de 276 mdp en infraestructura educativa en distintos planteles de este subsistema. En la localidad El Triunfo, indicó que la Telesecundaria 519 “24 de Octubre” se entregaron dos aulas equipadas y se iniciaron obras en el Bachillerato Nacional Margarita Maza.

Reconocen compromiso

El presidente municipal de La Independencia, Johny Sebastián López López, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con el bienestar de las familias chiapanecas al impulsar obras de impacto social que benefician a habitantes de diferentes comunidades.

Por su parte, el comisariado Ejidal de El Triunfo, Romeo Vázquez Velasco, agradeció al Gobierno del Estado por cumplir su palabra y entregar el Telebachillerato, una obra de gran impacto para la educación de las y los jóvenes de esta localidad, tras muchos años de espera.

A su vez, la directora de la Telesecundaria No. 519 “24 de Octubre”, Haidé Zúñiga Pineda, externó su gratitud a las autoridades por hacer realidad la construcción de dos aulas y refrendó su compromiso de cuidarlas y aprovecharlas plenamente en beneficio de la comunidad escolar.

Acompañaron al gobernador la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García; el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE), Luis Guadalupe Morales Ángeles; además de estudiantes, personal directivo, docente y administrativo, madres y padres de familia.