Impulsan integración con curso de inducción

Del 18 al 22 de agosto el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y el Telebachillerato Comunitario (TBC) realizarán el Curso de Inducción 2025, con el objetivo de potenciar competencias matemáticas, lectoras y en ciencias experimentales, fundamentales para su desarrollo personal y académico a lo largo del ciclo escolar 2025–2026.

Esta actividad académica se llevará a cabo en los 281 centros educativos que integran la institución, con la finalidad de identificar las fortalezas y áreas de oportunidad del alumnado, indispensables para consolidar las competencias transversales, académicas y técnicas que forman parte del perfil de egreso de la educación media superior.

Al respecto, el director general del Cecytech y coordinador Estatal de los Telebachilleratos Comunitarios, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que este curso de inducción representa una oportunidad decisiva para que las y los estudiantes comprendan las implicaciones y los requerimientos mínimos que deben cumplir para alcanzar una formación de calidad en la educación media superior.