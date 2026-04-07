Impulsan inversión histórica para obras

Con una inversión de 75 millones 913 mil 796 pesos, el presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó el banderazo de 15 obras en los ejidos Pavencul y Toquian Grande, marcando un hecho sin precedentes para la zona alta de Tapachula.

Al destacar que estas acciones representan justicia social para comunidades que durante años habían sido relegadas, el alcalde Yamil Melgar expresó: “Hoy venimos a cumplir, a escuchar y a transformar. Pavencul y Toquian Grande no están solos”.

Las obras incluyen pavimentaciones hidráulicas, muros de contención, techados y espacios públicos en distintas localidades de la zona, como parte de una estrategia de desarrollo equitativo para la región alta del municipio.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, William Penagos, señaló: “Serán obras de calidad, funcionales y que realmente mejoren la vida de las familias”.

Durante el evento, habitantes de Pavencul agradecieron en lengua MAM y español, destacando que por primera vez todas las comunidades reciben atención, calificando estas acciones como un hecho que quedará en la memoria del pueblo.