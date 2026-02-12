Impulsan investigación con sensores ópticos

Uno de los parámetros más relevantes en múltiples procesos químicos, biológicos y físicos es el potencial de hidrógeno (pH), ya que influye de forma directa en la calidad del agua y del suelo, en la corrosión de tuberías y en el tipo de organismos que pueden desarrollarse en un ecosistema.

El desarrollo tecnológico enfocado al monitoreo de parámetros físico-químicos en distintos medios se ha convertido en una necesidad estratégica para atender retos ambientales, industriales y sociales.

En este contexto, el grupo de investigación en Optomecatrónica y Fotónica del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) se ha destacado por su trabajo en el desarrollo de sensores de fibra óptica.

PH

El investigador Pedro Marcos Velasco, explicó que la medición del pH se realiza mediante electrodos de vidrio, instrumentos confiables pero con importantes limitaciones: requieren calibración constante, son rígidos, sensibles a interferencias eléctricas y poco adecuados para zonas de difícil acceso o ambientes extremos.

Aunque las tiras indicadoras de pH representan una alternativa económica y muy utilizada, su precisión es limitada y no permiten un monitoreo continuo; estas restricciones han impulsado el desarrollo de sensores ópticos de pH.

Avances

Frente a este desafío, el grupo de Fotónica y Optomecatrónica ha logrado avances relevantes, publicados hace poco tiempo en revistas científicas indexadas en el Journal Citation Reports.

Los investigadores demostraron que es posible ampliar significativamente el rango de medición del colorante rojo de metilo, llevándolo de valores de pH 1.68 hasta pH 11.3.

En la actualidad, los sensores de fibra óptica se perfilan como una de las tecnologías emergentes más prometedoras, debido a su impacto científico, tecnológico y social.

En el ámbito académico, impulsan nuevas líneas de investigación en biomateriales, nanopartículas, películas delgadas y polímeros inteligentes.