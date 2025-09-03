Impulsan jornada de especialidades médicas

Con el propósito de prevenir enfermedades y acercar consultas de especialidades, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas puso en marcha una jornada de atención médica especializada en Medicina Interna, Pediatría, Traumatología y Ginecología, en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad, Hermilo Domínguez Zárate, acompañado de su esposa, Herna Martha Rizo Gómez, acudió a una revisión médica como parte de esta iniciativa, que promueve el bienestar integral de la población y de las familias de las y los trabajadores. Invitó a acudir a un chequeo anual o con su médico, en caso de presentar algún malestar.

Domínguez Zárate explicó que la consulta de especialidades busca la detección y atención oportuna de padecimientos, al tiempo que promueve una cultura de prevención para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Destacó que el IMSS en Chiapas reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de las familias chiapanecas, al poner a su disposición personal médico calificado, instalaciones dignas y tratamientos oportunos, con calidad y calidez.