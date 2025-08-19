Impulsan jornada intensiva de cirugías

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó una jornada intensiva de cirugías de hernias y colecistectomías, como parte de la Estrategia Nacional “2-30-100”, con el propósito de garantizar atención oportuna, segura y de calidad a la población derechohabiente.

En total, 19 pacientes fueron intervenidos en el Hospital General de Zona (HGZ) número 1 de Tapachula y en el Hospital General de Subzona (HGSZ) número 19 de Huixtla, priorizando casos con diagnóstico confirmado y necesidad urgente de atención. La supervisión estuvo a cargo del titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, quien constató el estricto apego a las normas de seguridad y calidad.

Domínguez Zárate destacó que, en el HGSZ No. 19 de Huixtla, se efectuó la primera cirugía de colecistectomía laparoscópica en la historia del hospital, acercando servicios de alta especialidad a una región que antes no contaba con ellos y evitando que las y los pacientes tengan que trasladarse a otros municipios para recibir atención médica de calidad.