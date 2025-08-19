﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Impulsan jornada intensiva de cirugías

Agosto 19 del 2025
Impulsan jornada intensiva de cirugías

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó una jornada intensiva de cirugías de hernias y colecistectomías, como parte de la Estrategia Nacional “2-30-100”, con el propósito de garantizar atención oportuna, segura y de calidad a la población derechohabiente.

En total, 19 pacientes fueron intervenidos en el Hospital General de Zona (HGZ) número 1 de Tapachula y en el Hospital General de Subzona (HGSZ) número 19 de Huixtla, priorizando casos con diagnóstico confirmado y necesidad urgente de atención. La supervisión estuvo a cargo del titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, quien constató el estricto apego a las normas de seguridad y calidad.

Domínguez Zárate destacó que, en el HGSZ No. 19 de Huixtla, se efectuó la primera cirugía de colecistectomía laparoscópica en la historia del hospital, acercando servicios de alta especialidad a una región que antes no contaba con ellos y evitando que las y los pacientes tengan que trasladarse a otros municipios para recibir atención médica de calidad.

﻿