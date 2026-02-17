Impulsan jornada laboral de 40 horas en el estado

Movimiento Ciudadano Chiapas se sumó a la activación nacional por la jornada laboral de 40 horas con dos días de descanso, colocando a nuestro estado en la conversación y en la agenda nacional por los derechos de las y los trabajadores.

Como parte de esta movilización, se realizó una pinta de barda para visibilizar la exigencia de una nueva realidad laboral que priorice la salud, el bienestar y la calidad de vida de quienes todos los días sostienen la economía con su trabajo.

“Hoy alzamos la voz por una nueva realidad laboral, una que ponga en el centro a las personas, su salud y su calidad de vida. Chiapas está presente en esta activación nacional para exigir más y mejores derechos laborales”, señaló Manuel Sobrino Durán, coordinador de Movimiento Ciudadano Chiapas, al encabezar esta jornada.

La actividad se replicó en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Acapetahua, Arriaga, Reforma, Comitán, Tonalá, Juárez y Acacoyagua, a través de las Comisiones Operativas Municipales, demostrando organización territorial y compromiso con las causas laborales en todo el estado.

Justicia social y bienestar familiar

Desde 2021, Movimiento Ciudadano ha impulsado de manera firme y consistente la reducción de la jornada laboral como una causa de justicia social y bienestar familiar. La propuesta plantea reducir de inmediato la jornada de 48 a 40 horas, garantizando dos días de descanso obligatorios por ley cada semana, sin periodos de transición prolongados.

“En la agenda de Movimiento Ciudadano, los derechos laborales siempre han sido prioridad: logramos más vacaciones, logramos aumentar el salario mínimo, impulsamos la Ley Silla y ahora vamos por una jornada laboral digna de 40 horas con dos días de descanso”, afirmó Sobrino Durán.

Con acciones claras y presencia en todo el estado, Movimiento Ciudadano Chiapas reafirma su compromiso con las y los trabajadores, demostrando que la lucha por condiciones laborales más justas no es discurso: es agenda, es territorio y es convicción.