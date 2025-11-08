Impulsan Jornada Nacional contra las Adicciones

“Ser joven en un país de jóvenes no solo es una responsabilidad, es también un compromiso y una oportunidad de transformación”, señaló el subsecretario de Educación estatal, Gilberto de los Santos Cruz.

Con el propósito de fortalecer una cultura de paz, bienestar y prevención dentro de la comunidad escolar, y en congruencia con el principio del Lekil Kuxlejal (Buen Vivir) que impulsa el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, se llevó a cabo la inauguración de la 3ª Jornada Nacional por la Paz contra las Adicciones bajo el lema “El fentanilo te mata, aléjate de las drogas, elige ser feliz”, desde la plaza cívica de la dependencia educativa.

La participación de la Secretaría de Educación del Estado en esta jornada nacional se suma a los esfuerzos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) promovida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en sintonía con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de construir un Chiapas de paz y bienestar y atendiendo al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar entornos libres de adicciones.

Esta estrategia busca involucrar activamente a estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como a autoridades educativas en acciones de prevención, sensibilización y acompañamiento frente a los riesgos del consumo de sustancias nocivas como el fentanilo.

Durante su intervención, el comisionado estatal de Salud Mental y Adicciones, Ulises Córdova Ochoa, hizo un llamado a la reflexión, especialmente dirigido a las y los jóvenes asistentes, invitándolos a reconocer los riesgos, prevenir los consumos y promover una cultura de responsabilidad, autocuidado y paz social.

El funcionario subrayó que crear entornos seguros y emocionalmente saludables es esencial para que las personas puedan desarrollarse plenamente, fortalecer los lazos comunitarios y fomentar el cuidado mutuo como base de una convivencia pacífica y solidaria.