Impulsan jornada para prevenir adicciones

Con el objetivo de fortalecer el tejido social, promover la salud mental y prevenir las adicciones, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal realizó la Jornada Educativa Naciones Unidas por la Paz en la escuela preparatoria número 6 del Estado, Raymundo Enríquez.

La directora de Educación Municipal, Rosicela Gutiérrez Faviel, en representación de la Secretaria de La Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez, explicó que se realizaron actividades culturales, deportivas y pláticas de sensibilización dirigidas a niñas, niños y jóvenes, para fomentar entornos seguros y una convivencia libre de violencia.

Sensibilización

Acompañada del director de la institución educativa, David Aguilar López, precisó que con estas acciones se busca sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la importancia de la paz, el respeto y la prevención de conductas de riesgo.

Mencionó que por instrucciones del alcalde, Yamil Melgar Bravo, se realizan estas acciones para promover la salud mental y el bienestar de la juventud y niñez tapachulteca.