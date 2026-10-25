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Impulsan jornada para prevenir adicciones

Octubre 25 del 2026
Buscan fortalecer el tejido social. Cortesía
Buscan fortalecer el tejido social. Cortesía

Con el objetivo de fortalecer el tejido social, promover la salud mental y prevenir las adicciones, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal realizó la Jornada Educativa Naciones Unidas por la Paz en la escuela preparatoria número 6 del Estado, Raymundo Enríquez.

La directora de Educación Municipal, Rosicela Gutiérrez Faviel, en representación de la Secretaria de La Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez, explicó que se realizaron actividades culturales, deportivas y pláticas de sensibilización dirigidas a niñas, niños y jóvenes, para fomentar entornos seguros y una convivencia libre de violencia.

Sensibilización

Acompañada del director de la institución educativa, David Aguilar López, precisó que con estas acciones se busca sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la importancia de la paz, el respeto y la prevención de conductas de riesgo.

Mencionó que por instrucciones del alcalde, Yamil Melgar Bravo, se realizan estas acciones para promover la salud mental y el bienestar de la juventud y niñez tapachulteca.

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