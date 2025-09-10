Impulsan Jornada sobre prevención del maltrato

El Departamento de Orientación Educativa del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) llevó a cabo la Jornada de formación y reflexión sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato en las adolescencias, dirigida a orientadoras y orientadores de los centros educativos pertenecientes a la Coordinación de Zona Centro Frailesca.

En el evento, el director general del Cobach, Miguel Prado De los Santos, refrendó el compromiso institucional de fortalecer acciones que promuevan una cultura de respeto, prevención y atención en favor de la comunidad estudiantil.

Ponencias

Durante la jornada se contó con la ponencia de Valentina Márquez Estudillo, especialista en Pedagogía, Sociología y Educación Sexual Humanista, quien compartió conocimientos, estrategias y enfoques para una intervención más humana y efectiva en el acompañamiento de las y los jóvenes.

La ponente subrayó la importancia de brindar a las adolescencias herramientas que fortalezcan su autoestima y capacidad de poner límites, además de generar entornos educativos seguros y libres de violencia. “La prevención inicia con la sensibilización y la formación de quienes acompañan a las y los estudiantes, porque cada orientación y cada palabra puede marcar la diferencia en sus vidas”, expresó Márquez Estudillo.

Con estas acciones, el Cobach reafirma su responsabilidad social y educativa, impulsando espacios de capacitación continua que contribuyan al bienestar integral de la juventud chiapaneca.