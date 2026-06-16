Impulsan la cultura vial y la activación física

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) llevó a cabo la implementación de los programas “Activa tu Casco, Activa tu Vida; por una Comunidad Segura sobre Ruedas” y “Chiapas se Mueve” en el Plantel CECyT 01 San Fernando, con el propósito de fomentar la prevención de accidentes viales, la cultura de la seguridad y los hábitos saludables entre la comunidad estudiantil.

Durante el evento, el director general del Cecytech y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó la importancia de fortalecer acciones que contribuyan a la formación integral de las y los jóvenes, impulsando iniciativas que promuevan tanto el bienestar físico como la responsabilidad social dentro y fuera de las aulas.

Morales Ángeles señaló que estas estrategias se alinean con la visión educativa impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, orientada a construir entornos escolares seguros, saludables y participativos, donde las y los estudiantes desarrollen habilidades y valores que favorezcan su crecimiento personal y académico.

Por su parte, el presidente municipal constitucional de San Fernando, Ediberto Gutiérrez Aguilar, reconoció el trabajo coordinado entre las instituciones participantes para acercar programas preventivos a la juventud, destacando que la educación y la seguridad son pilares fundamentales para el desarrollo de las comunidades.

Asimismo, en representación del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, el comisario Guillermo López Murúa, subsecretario Vial Preventivo y de Turismo, resaltó la relevancia de generar conciencia sobre la seguridad vial mediante actividades informativas, simuladores y dinámicas que permitan a las y los estudiantes identificar riesgos y adoptar conductas responsables al conducir o trasladarse en la vía pública.