Impulsan la Expo Mercadito

En el marco de la Expo Mercadito “Raíces que se Comparten, Cultura que Vive”, la señora Sofía Espinoza dijo que este tipo de espacios deberían multiplicarse en Chiapas, pues es una iniciativa para promover el talento artesanal y fortalecer la economía familiar.

“Apoyar a las economías e incentivar la creatividad es una oportunidad de hacer comunidad que debería replicarse”, reiteró.

Junto a la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Flor Guirao Aguilar, visitó el lugar donde las y los expositores exhibieron y comercializaron sus productos, acercándolos a nuevos consumidores, además de contribuir a la preservación de las tradiciones y expresiones culturales de sus comunidades.

Objetivo

La Expo Mercadito busca generar espacios para reconocer el trabajo de artesanas y productores, fomentar el consumo local y abrir oportunidades que contribuyan al bienestar de las familias chiapanecas.

Con la realización de esta actividad, el Sesesp respalda la iniciativa de la señora Sofía Espinoza Abarca y se suma a la promoción de la economía local y el desarrollo comunitario, en concordancia con la política humanista que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.