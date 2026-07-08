Impulsan la floricultura en Zinacantán

En un esfuerzo por revitalizar una de las actividades económicas más representativas de los Altos de Chiapas, el diputado local José Ángel del Valle Molina informó que el Congreso del Estado trabaja en una serie de reformas y apoyos directos para los productores de flores del municipio de Zinacantán, donde el 72 por ciento de los ciudadanos se dedica a esta labor.

El diputado destacó que la floricultura en la región no es exclusiva de un solo género, sino que participan activamente tanto mujeres como hombres.

Por ello, subrayó la necesidad de brindar una estructura sólida que permita vitalizar esta agroindustria, añadiendo un valor agregado a través de la integración con el turismo, lo que daría un mayor realce a la producción local.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy significativo para poder darle un procedimientos de agilidad a todos los procesos agroindustriales”, expresó el legislador, quien aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo de sus homólogas, las diputadas Erika Paola Mendoza y Wendy Hernández, por sumarse a esta causa que beneficia a las familias del municipio.

Insumos

Uno de los puntos medulares de estos trabajos es la necesidad de regular el uso de insumos químicos en los cultivos.

Del Valle Molina explicó que se está trabajando en un esquema de control para el empleo de plásticos, herbicidas, fungicidas e insecticidas, con el objetivo de hacer la producción más sustentable y ordenada.

El diputado aseguró que esta iniciativa ya cuenta con el visto bueno del presidente municipal y de las diversas organizaciones productivas de Zinacantán.

La intención es consolidar estas bases para que, en un siguiente paso, se elabore un decreto que oficialice y blinde estos apoyos en beneficio de los floricultores.

En un llamado a la identidad cultural y ecológica, el diputado recordó que Zinacantán es conocida como la “ciudad de los murciélagos”, y aprovechó para hacer una precisión sobre la fauna local: “Vale la pena que distingamos que un murciélago no solo es hematófago, sino también insectívoro, frugívoro y carnívoro”.

Finalmente, Del Valle Molina enfatizó que todas estas acciones —que van desde el fomento turístico hasta la regulación agroindustrial— están encaminadas a darle una mayor fortaleza económica a este importante municipio y a todas las familias que habitan en sus comunidades, asegurando que el respaldo del Poder Legislativo será clave para el despegue definitivo de la industria floral en la región.