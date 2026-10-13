Impulsan la formación continua y la cultura jurídica

Con el compromiso de fortalecer la cultura jurídica y generar mayores oportunidades de aprendizaje para las nuevas generaciones, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó la firma de un Convenio General de Colaboración con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas y Telebachillerato Comunitario (Cecytech-TBC), representado por su director general, Luis Guadalupe Morales Ángeles.

Acercan el conocimiento

Durante este encuentro, Moreno Guillén destacó la importancia de impulsar la formación continua y generar espacios que permitan estrechar los vínculos con las instituciones educativas, contribuyendo al desarrollo de Chiapas y al mejoramiento de la administración de justicia. En su mensaje, expresó su beneplácito por esta firma de convenio que acerca los conocimientos al quehacer jurisdiccional y la importancia de la labor de las juezas y jueces que, con la impartición de justicia, abonan a la construcción de una cultura de paz en el estado.

Por su parte, el director general de Cecytech-TBC, celebró que exista la apertura de las instituciones para contribuir al desarrollo profesional y preparación de las y los jóvenes en el camino a su desempeño profesional al servicio de la entidad. Como parte de las intervenciones, la alumna Dafne Michel Penagos Solís compartió unas palabras de agradecimiento a nombre de toda la comunidad estudiantil, por abrir las puertas de la casa de la justicia y darles la oportunidad de aprender, participar y ampliar la visión de lo que pueden aportar a Chiapas.

Atestiguaron este acto, las y los consejeros de la Judicatura, magistradas, magistrados, juezas y jueces, así como autoridades y personal directivo de ambas instituciones.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con un quehacer cercano a las juventudes, convencido de que invertir en el conocimiento y abrir espacios a las nuevas generaciones contribuye a consolidar instituciones más preparadas y una justicia con sentido humano.