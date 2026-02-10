Impulsan la inclusión con mercadito local

Este 9 de febrero, frente al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo el mercadito especial diseñado para personas con discapacidad, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social y Educación. Un espacio que tuvo como propósito principal ofrecer una plataforma de venta directa para emprendedoras y emprendedores con discapacidad, fortalecer su independencia económica y visibilizar sus talentos ante la comunidad tuxtleca.

El evento congregó a más de 10 vendedoras y vendedores, ellos instalaron sus puestos con una variedad de productos que incluyen artesanías, artículos hechos a mano y alimentos preparados por ellos mismos.

La iniciativa forma parte de las acciones municipales dirigidas a promover la inclusión social, generar oportunidades de autoempleo y fomentar la igualdad de condiciones para todos los sectores de la población.

Durante la jornada, comerciantes participantes destacaron la importancia de contar con espacios públicos donde puedan mostrar y comercializar sus productos sin barreras.

Mercadito, un espacio de oportunidades

Guadalupe Flores, que elabora alimentos y bebidas, comentó que el mercadito no solo representa una oportunidad económica, sino también un lugar para compartir su creatividad y habilidades con quienes visitan el evento.

"Es motivante ver que nuestra comunidad aprecia lo que hacemos y apoya nuestros productos", expresó.

Además, destacó que este tipo de iniciativas permiten tener una ventana para visibilizar el trabajo y mantener activa la economía local.

Asimismo, agradeció a las autoridades por promover la igualdad de oportunidades y abrir espacios que fomentan la inclusión social y laboral.

Entre los productos ofrecidos destacaron alimentos y bebidas, postres, manualidades y ropa.