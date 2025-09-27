Impulsan la justicia laboral y derechos a trabajadores

En Chiapas existe certeza laboral. Juntas y juntos, trabajadores, empleadores y autoridades se construyen acuerdos basados en el diálogo, compromiso y cercanía con la gente, subrayó la diputada Andrea Negrón Sánchez, presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Seguridad Social del Congreso del Estado.

Lo anterior, durante su participación en el Primer Encuentro Nacional de Comisiones del Trabajo y Economía, convocado por la Cámara de Diputados a través de su Comisión del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Maiella Gómez Maldonado.

“En Chiapas existe un cambio. Hoy, las y los trabajadores tienen certeza jurídica, a través de las iniciativas aprobadas en el Congreso se ha adecuado el marco jurídico para fortalecer los derechos de las y los trabajadores”, apuntó.

Negrón Sánchez refrendó su compromiso con la base trabajadora y destacó que, como representante del Congreso de Chiapas, seguirá legislando para garantizar justicia laboral, erradicar el trabajo infantil y generar oportunidades dignas para las y los trabajadores.

Compromiso

“En Chiapas hemos respondido con compromiso. A nombre del Congreso del Estado, reitero que seguiremos legislando de la mano de las y los trabajadores, escuchando también a las y los empleadores para construir acuerdos justos y sostenibles”, expresó.

En el encuentro participaron representantes de instituciones clave en la agenda laboral: Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la OIT México y Cuba; Graciela Aurora Ramírez Zepeda, en representación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y Rodolfo Jiménez Hernández, del Centro Federal de Conciliación Laboral.